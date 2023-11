Ex candidati di Lega e Fi | esperti legati alle lobby di petrolio e cemento | così il governo vuole riscrivere le norme sull’ambiente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Lo annunciò il ministro Gilberto Pichetto Fratin quasi un anno fa: “Verrà istituita una Commissione ministeriale per lavorare alla revisione completa del Codice dell’Ambiente e delleconseguenti”. Quello che non aveva detto il ministro, ma che qualcuno aveva immaginato, è che per revisionare il testo sarebbero stati chiamati molti professionistiti a settori direttamente interessati da eventuali modifiche del Codice dell’Ambiente. Significa compagnie dell’oil&gas, ma anche gruppi nel settore del. A istituire ufficialmente, presso l’Ufficio di gabinetto del Mase, la Commissione per la riforma del Codice ambientale, ossia il testo unico del 2006, è un decreto di otto articoli firmato il 7 novembre scorso dallo stesso Pichetto Fratin e dalla ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria ...