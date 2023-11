Eurochocolate in città | si cerca personale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono aperte le candidature per la selezione delche sarà impiegato nella prima attesissima edizione diad Avellino, in programma dal 9 al 14 Febbraio prossimi. (LEGGI QUI) La special edition del popolarissimo Festival Internazionale del Cioccolato è promossa dal Comune di Avellino in occasione del San Valentino e in concomitanza con la festa del patrono San Modestino. Ad accompagnare la promozione dell’evento che animerà il centro storico cittadino sarà l’hashtag #lovellino, frutto dell’immancabile choco di parole che dal 1994 caratterizza la famosa kermesse perugina.è quindi pronta a individuare circa 200 collaboratori per i vari ruoli di promoter, standista e animatore presso le aree di intrattenimento e i punti vendita firmati dalle più importanti aziende del ...