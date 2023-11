Euro 2032 Abodi | Gli stadi devono essere pronti almeno tre anni prima

(Di lunedì 13 novembre 2023) Sulle condizioni degliitaliani in vista di“ci sono ampi margini di miglioramento” ma bisognerà fare in modo che “tutti gli, dalla Serie A alla C, siano adeguati. Glipertredeglipei, quindi diciamo 2028/2029”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea(nella foto), intercettato da ‘Le Iene’ a margine della tavola rotonda ‘Le nuove prospettive sulla riforma dello sport’, organizzato dallo studio legale Advant Nctm a Roma. “Se faremo in tempo ad adeguare gliitaliani per? ...

AGI - 'Ci sono ampi margini di miglioramento sul tema stadi in Italia ma bisognerà fare in modo che tutti gli stadi, dalla Serie A alla C, siano adeguati. Gli impianti per Euro2032 devono essere ...

Abodi, per Euro 2032 gli stadi saranno pronti tra il 2028 e il 2029 AGI - Agenzia Italia

Abodi: "Euro 2032, Milano punto fermo. Dobbiamo scegliere ancora due città" Fcinternews.it

ROMA – Sulle condizioni degli stadi italiani in vista di Euro 2032 “ci sono ampi margini di miglioramento ” ma bisognerà fare in modo che “tutti gli stadi, dalla Serie A alla C, siano adeguati. Gli st ...Secondo l'istituto quasi tre famiglie su quattro trarrebbero benefici dalle nuove aliquote con un incremento del reddito disponibile familiare dell'1,5 per cento nel 2024 ...