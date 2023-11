Esploriamo l’eccellenza Siciliana | La ricetta tradizionale dei cannoli

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 13 novembre 2023)attraverso la tradizione dei: un viaggio culinario che delizia i sensi e celebra la cultura unica dell’isola Isiciliani rappresentano uno dei tesori gastronomici più pregiati dell’isola, incantando i palati con la loro combinazione di croccantezza e cremosità. Scopriamo insieme come preparare questi deliziosi dolci seguendo la. Gli Ingredienti: Per la Pasta dei: 2 tazze di farina. 2 cucchiai di zucchero. 2 cucchiai di strutto o burro. 1 uovo. 1/2 tazza di vino Marsala. Una presa di sale. Per il Ripieno: 2 tazze di ricotta fresca. 1 tazza di zucchero a velo. Scorza d’arancia candita. Cioccolato fondente, a ...