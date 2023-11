Esonero Garcia | chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? I migliori senza squadra

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 13 novembre 2023) Rudinonpiù l’del, la scelta è stata fatta: chi sono itecnici svincolati che potrebbero prendere il suo posto sulla panchina azzurra? Rudiha le ore contate, il suo addio alè ormai scontato. Un feeling mai scoccato con giocatori, tifoseria e ambiente. Prestazioni incolori e deludenti, unamagnifica snaturata e portata a perdere tutti i suoi punti di riferimento. Arrivati a questo punto, la separazione è inevitabile. Decisiva è stata l’ultima sconfitta in casa, la terza in campionato al Maradona, contro un Empoli che prima di ieri era penultimo in classifica con soli 7 punti conquistati e quattro reti segnate (peggior attacco della Serie A). L’ingresso del presidente Aurelio De Laurentiis ...