Emma torna a fare musica live con 'Souvenir in da club'. E riparte il body shaming

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 13 novembre 2023)ilcontro di lei. L’attesissimo tour della cantante salentina,in da, è stato accolto con grande calore ed entusiasmo dal pubblico nelle prime due date di una serie di appuntamenti sui palchi dei locali in tutta Italia. Ma come già accaduto in passato, gli haters non si sono lasciati sfuggire l’occasione per postare sui social offese e insulti sul suo aspetto fisico. IlcontroNon è bastato l’assurdo siparietto di Sanremo 2022, quando blogger Davide Maggio aveva attaccato Marrone sulla scelta dell’outfit per la sua esibizione, un look sensuale con calze a rete e spacco vertiginoso: “Se ...