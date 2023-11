(Di lunedì 13 novembre 2023) Performer, attrice e interprete,aggiunge il suo talento a quello delle Ambasciatrici L’Oréal. Unaambassador per rappresentare il mondo femminile e femminista della maison francese, per ricordare alle donne di credere sempre in sé stesse e rivendicare il proprio valore, qualunque cosa accada. Un’artista versatile, che incarna il celebre claim L’Oréal:, infatti, ispira le donne a valorizzarsi ogni giorno con il proprio stile, ma anche con la sua personalità e la sua storia personale. Valere, infatti, significa accettarsi e amarsi, un messaggio particolarmente importante per le nuove generazioni. «Siamo molto felici di dare il benvenuto anella famiglia L’Oréal ...

Elodie è la nuova Ambasciatrice per L'Oréal Paris Italia: scoprite le foto e i dettagli sul nuovo volto della maison