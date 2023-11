Elodie da Fabio Fazio si presenta così | scorci proibiti | l' Italia impazzisce | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Va bene Beppe Grillo, che ha spodestatooccupando gli studi del Canale Nove, ma è stataDi Patrizi, a giudicare dai commenti sui social, la vera "dominatrice" della serata di Che tempo che fa. La cantante romana e l'astro nascente Angelina Mango sono i volti più "pop" della serata, un misto di talento e sensualità. Entrambe uscite da Amici di Maria De Filippi, la prima è oggi (insieme ad Annalisa) la cantante che più di ogni altra fa parlare di sé anche per motivi extra-musicali, mentre Angelina, figlia dell'indimenticato e indimenticabile Pino Mango (scomparso nel 2014) riesce a intercettare la fetta più giovane del pubblico. Ma è, come detto, ad attirare maggiormente i commenti. Innanzitutto, per lo stile pazzesco con il quale siin studio: vestito nero ...