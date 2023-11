Elodie a ‘Che Tempo Che Fa’ | «Vivo le ingiustizie sulla mia pelle»

Leggi su funweek

(Di lunedì 13 novembre 2023), tra gli ospiti di Fabio Fazio aChe Fa’ domenica 12 novembre sul NOVE, ha commentato il proprio impegno a sostegno della comunità LGBTQ+. “Ho fatto parte io stessa di una minoranza, voglio sottolinearlo, e fin da ragazzina, al liceo, ho sempre discusso a scuola. Se vedevo un’ingiustizia la prendevo molto male e la vivevo anchemia. Quindi, adesso che ho l’opportunità di potermi esprimere e parlare anche per qualcun altro, se posso farlo ben volentieri”. Screen da Ufficio StampaLEGGI ANCHE: — Francesco Guccini aChe Fa’ su Shazam e Spotify In vetta nell’airplay radiofonico col nuovo singolo A fari spenti, estratto dal primo clubtape in Italia ‘Red Light’,si prepara al suo primo tour nei palasport. ...