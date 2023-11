Elisa Claps | il fratello Gildo rompe il silenzio sull’arcivescovo Ligorio

Leggi su tvzap

(Di lunedì 13 novembre 2023) Social. .è scomparsa dalla sua città natale il 12 settembre 1993. Della ragazza da quel momento in poi non si seppe più nulla per diciassette anni, fino a quando il suo cadavere è stato rinvenuto nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza il 17 marzo 2010. Le indagini hanno confermato che la morte della giovane è avvenuta lo stesso giorno della sua scomparsa e hanno identificato l’assassino in Danilo Restivo. In questi giorni,di, si è detto amareggiato dopo l’intervista rilasciata al Corriere dall’arcivescovo SalvatoreLeggi anche:, dramma al corteo: cos’è successo alla mamma Leggi anche: “Chi l’ha visto?”, Federica Sciarelli da brividi sul ...