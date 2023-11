Elia in lacrime dopo l’ultimo posto in classifica | a consolarlo c’è Gaia

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 13 novembre 2023) Con l’inizio della nuova settimana, su Canale 5 è tornato il consueto appuntamento con il daytime di Amici 23. Questo pomeriggio, lunedì 13 novembre 2023, è andata infatti in onda una nuova puntata della striscia quotidiana del programma tv. Come molti di voi potranno immaginare,la puntata della domenica, ci sono stati non pochi strascichi per gli allievi protagonisti di questa edizione del talent. Quello che è successo ve lo raccontiamo qui di seguito ma intanto già possiamo anticiparvi cheè andato in crisi… Amici 23,scoppia innon ha preso molto bene l’ennesima ultima posizione indella gara di ballo. Tornato in casettala puntata, il ballerino si è lasciato andare a qualche lacrima in giardino. L’allievo è poi stato ...