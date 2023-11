È morta Indi Gregory

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 novembre 2023) Nella notte fra domenica e lunedì , la bambina inglese di otto mesi affetta da una malattia definita incurabile dai medici che la assistono dalla nascita. La notizia è stata data dal padre all’agenzia di stampa italiana LaPresse. La sua vicenda era stata molto seguita in Italia, perché negli scorsi giorni il governo le aveva dato la cittadinanza italiana per cercare di facilitarne il trasferimento all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che si era detto disposto a tentare una cura sperimentale sulla bambina. «Mia figlia è, la mia vita è finita all’1,45», ha detto Dean. Che ha poi aggiunto che lui e la madre Claire sono «arrabbiati, affranti e pieni di vergogna». E ancora: «Il servizio sanitario nazionale e i tribunali non solo le hanno tolto la possibilità di vivere, ma le hanno tolto anche la dignità di morire nella sua casa. Sono riusciti a prendere il ...