È morta Daniela Romano | ex ballerina di Amici allora Saranno Famosi | aveva 40 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 13 novembre 2023), ex concorrente di, èa 40. Ne danno annuncio sui social gli ex colleghi e, tra i quali i cantanti Mirna Brancotti e Dennis Fantina, cheno partecipato con lei al reality. Non si conoscono le cause della morte, anche se, in base a quanto riportato da Il Mattino, pare che la donna soffrisse di una malattia.era nata a Napoli nel 1983, elavorato come attrice in alcuni progetti della sua città prima di prendere parte, nel 2001, alla prima edizione del reality di Maria De Filippi, conosciuto più tardi come. “Ciao, fai buon viaggio”, scrive su Instagram Fantina, vincitore di ...