Due filosofie decisamente sbagliate

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 13 novembre 2023) WWE ed AEW hannodiverse. Su praticamente tutta la linea, partendo dai match, ai promo, passando per le rivalità, la scrittura degli show, i tempi. Guardare una puntata di Raw o di Dynamite èdiverso, due esperienze pressoché opposte. Ma noi non siamo qui per fare classifiche, siamo qui per parlare dello stesso problema che affligge le due promotion più rilevanti a livello mondiale. Solo che il punto di partenza è pressoché opposto. Regni lunghissimi o che durano pochi giorni: un canovaccio è sempre ripetitivo… e snervante, a volte Quante volte ci siamo chiesti quando e chi leverà l’Undisputed WWE Universal Title a Roman Reigns? Non molte, in realtà. Almeno fino a Summerslam quando, dopo un’incredibile gestione post-Wrestlemania, il regno del Tribal Chief aveva ripreso ...