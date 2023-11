Dove è nata la nostra civilità? Alla scoperta dei borghi laziali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 novembre 2023) Le leggende narrano che la fondazione di Roma sia da circoscrivere al fiume Tevere e ai gemelli Romolo e Remo. C’è un’altra zona del Lazio che, però, vanta le origini della civiltà romana, ben più addietro al mito della lupa che oggi simboleggia il Campidoglio. Parliamo dei Castelli Romani, che oggi ospitano ben 15 Comuni ricchi di reperti archeologici, cultura e tradizioni da scoprire, per addentrarsi nel cuore della romanità e alle radici più profonde dellastoria. Perché sono famosi i Castelli Romani? I Castelli romani si trovano in quell’area che un tempo era conosciuta con il nome di “Latium Vetus”, meglio nota oggi come Colli o Monti Albani. La campagna romana che spunta in questa catena montuosa restituisce un panorama di rara bellezza. È possibile trovare qui delle bellissime ville, appartenute a Pontefici e a ricche famiglie patrizie di Roma, che spesso ...