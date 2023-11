Dopo la serie Rai voluta in collaborazione con la famiglia | ecco la ricostruzione video di Paolo Trincia

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 novembre 2023)il successo dell’omonimo podcast, stasera e domani alle 21 su Sky Crime, Sky TG24 e in streaming su NOW arriva Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps. Lain due puntate – in onda alle 22.20 anche su Sky Documentaries e realizzata da Chora Media – affronta uno dei casi di cronaca più oscuri del nostro Paese. “Dove nessuno guarda, Il caso Elisa Claps”, la clip con Federica Sciarelli X ...