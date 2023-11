Dopo la fuga “licenziato” il leone Kimba | l’accordo col circo a Ladispoli | «Via tutti gli animali per non chiudere»

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 novembre 2023) Andranno via daglidelRony Roller, compreso il, protagonista dellache ha costretto i residenti della cittadina vicino a Roma a restare rinchiusi in casa fino alla sua cattura. La decisione è arrivataun lungo faccia a faccia tra il sindaco Alessandro Grando e i gestori del, sempre più preoccupati per i possibili sviluppi dell’indagine che la procura di Civitavecchia potrebbe avviare nei loro confronti. I circensi sin da subito hanno attribuito ladela un sabotaggio. Lo ha ribadito il direttore del, Rony Vassallo al Messaggero, spiegando di aver trovato i lucchetti aperti: «I leoni non sanno aprirli. Li ...