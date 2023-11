Dopo anni di oblio | le istanze del femminismo Millenial sono state rilanciate dalle icone dello star system | ma la lotta contro il patriarcato rimane

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il punto di svolta l’ha segnato Beyoncé, con tutta la forza della cultura pop: la sua silhouette sul palco sotto la grande scritta FEMINIST agli Mtv Video Music Awards dell’agosto 2014. Fino ad allora per Millennial e Generazione X “femminista” era per lo più un insulto. Sinonimo di “odiatrice di uomini”, estremista, una strega malvestita che bruciava reggiseni (immagine che ha perseguitato a lungo il). Solo dueprima, quando un giornalista aveva chiesto a Taylor Swift, un’altra icona pop, se fosse femminista, lei aveva negato: «Non penso alle cose in termini di ragazziragazze». ...