Domenica In | perché ieri Mara Venier non era in diretta? Parla lei | «Bisogna stare attenti» c’entra la salute

Leggi su donnapop

(Di lunedì 13 novembre 2023) Molti avranno notato che la puntata di– 12 novembre 2023 – diIn non è andata in onda:, infatti, non era nello studio della sua trasmissione. Ma? La conduttrice ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram spiegando i motivi che l’hanno portata lontano dal suo programma: purtroppo...