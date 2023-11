Diversi civili sono stati feriti negli attacchi di Hezbollah lanciati nel nord di Israele

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 13 novembre 2023) Nella notte le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito, con un attacco di droni, «una cellula terroristica che tentava di lanciare missili anticarro verso ildi, vicino all’area di Metula». È la risposta a un attacco di, che poco prima aveva lanciato missili anticarro verso l’area di Dovev, neldi, ferendo «numerosi», come riportano quasi tutte le fonti israeliane. L’organizzazione paramilitare con sede in Libano ha rivendicato l’attacco, ha confermato che aveva ucciso e ferito un numero imprecisato di persone e provato a spiegare dicendo che aveva preso di mira una squadra logistica militare che stava per iniziare a installare torri di comunicazione e attrezzature di sorveglianza. Non è il primo attacco di questo tipo da parte di ...