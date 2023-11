Disco Parade | ecco cosa abbiamo ascoltato negli ultimi 30 anni

Leggi su panorama

(Di lunedì 13 novembre 2023) Come erano compilate le classifiche ieri, come funzionano oggi e che numeri bisogna avere per esserci. Due libri fotografano la più recente storia dei gusti degli italiani. Un viaggio nel tempo con un bel po’ di «amarcord». E le tendenze. Sono i Pink Floyd la colonna sonora preferita della vita degli italiani. Lo dicono i numeri, che per definizione non mentono, quelli delle classifiche di vendita degli ultimi tre decenni. Dall’inizio degliNovanta a oggi gli album della band inglese hanno toccato quota 2.243 settimane di presenza nelle chart italiane. In altre parole, significa che grandi classici come The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals e Wish You Were Here, tutti pubblicati tra l’inizio e la fine dei Settanta, non sono mai usciti dall’hitcontinuando a vendere settimana dopo settimana con una continuità propria della musica ...