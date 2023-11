Diretta Grande Fratello | puntata di lunedì 13 novembre

... però, subito corretto il tiro, buttando tutto sullo scherzo e salutando anche l'ex tentatrice che, sicuramente, starà seguendo ladel reality. Scopri le ultime news suFratello

Grande Fratello 2023, anticipazioni puntata 13 novembre Tvblog

Grande Fratello, diretta 13 novembre: Giuseppe scarica Beatrice. Anita contro la Luzzi leggo.it

Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello 2023-2024 ... Sito web: è possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione “Televoto”, dopo essersi ...Colpo di scena al Grande Fratello. La ex di Mirko, Perla entrerà nella casa, ma come concorrente. La giovane è però positiva al Covid.