Dimarco ha fatto il gol dell’anno o è stato solo fortunato?

(Di lunedì 13 novembre 2023) «All’inizio ho visto Denzel», ha dettoa caldo «poi ho visto il portiere fuori e alla fine meno male che è entrata perché sennò veramente prendevo tanti di quegli insulti…». Stava parlando del gol incredibile segnato contro il Frosinone, una freccia scoccata con i piedi quasi sulla linea laterale sinistra da poco oltre la metà campo. Per la precisione 56 metri e 47 centimetri, come gli ha detto Federica Zille a fine partita. Nell’intervista post-partita l’inviata di DAZN gli stava chiedendo di «mettere un punto» alle discussioni che il suo gol aveva creato, generando conflitti anche tra «amici di vecchia data», neanche fosse una questione politica. Aveva tirato o voleva crossare per Dumfries? Cioè: aveva appena segnato un gol fenomenale, forse il più bello della sua carriera, oppure era...

e i gol da centrampo: da Maradona a Recoba e Stankovic, che magie In casa interista subito è venuto alla mente un'artista indi alta balistica: il Chino Alvaro Recoba che in un match ...

Dimarco fa gol da centrocampo ma non è record in Serie A: chi l'ha ... Fanpage.it

Dimarco l'ha fatto apposta: "Ho visto il portiere fuori. Meno male che ho segnato, altrimenti..." La Gazzetta dello Sport

E’ probabile che Dobbs non conosca ancora a memoria gli schemi, è un fatto che vive ancora in hotel e quindi chapeau al qb che ha il difficile compito di sostituire lo sfortunato Cousins. Kirk, in ...Al minuto 42 di Inter-Frosinone Dimarco ha fatto una cosa che ti riconcilia col calcio per sempre, e noi litighiamo dicendo che è un cross sbagliato.