Dimarco | «Gol? Menomale che è entrata | o erano insulti!»

(Di lunedì 13 novembre 2023) L'euroda centrocampo dientra nella storia dell'Inter di diritto, ma è anche risultato fondamentale per aprire il 2-0 al Frosinone. Inevitabile un commento del laterale nel post partita di Inter TV. UN CAPOLAVORO – Federicofesteggia quanto ha fatto lui e la squadra in Inter-Frosinone: «Ho cercato di tirare in porta, poiche èsennò beccavo un po' di insulti (ride, ndr). La Juventus? Adesso pensiamo a festeggiare questa vittoria che era importantissima, poi c'è la pausa nazionali e pensiamo alla Nazionale. La prossima settimana penseremo alla Juventus. Siamo un bel gruppo, dobbiamo continuare così e cercare di ottenere sempre risultati migliori».