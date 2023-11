Digitalizzazione e brevetti | armi competitive | “Le nostre aziende non sono così indietro come si dice”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 novembre 2023) Oggi rimanere al passo con lanon basta più: l’imprenditore si deve anche attorniare di professionisti che lo aiutino, in modo da creare una struttura che diventi patrimonio aziendale. Neconvinti i relatori del convegno “per imprese” andato in scena al cinema Capitol nell’ambito del festival “Bergamo Città Impresa” con la partecipazione, tra gli altri, di Gianluigi Carlo Viscardi, presidente di Cluster Fabbrica Intelligente e alla guida della Cosberg di Terno d’Isola. Secondo l’imprenditore bergamasco, se in precedenza i beni più importanti dell’azienda erano il capannone e le macchine, oggi invece bisogna prestare maggior attenzione ai cosiddetti “intangibili” e, in particolare, al capitale umano: “Bisogna quindi confrontarsi con il ...