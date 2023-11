Di Maio | “Ho chiuso con la politica | gli italiani sono stati chiari Grillo non lo sento più ma gli voglio ancora bene”

Leggi su tpi

(Di lunedì 13 novembre 2023) “Glinei miei confronti, alle elezioni non abbiamo preso neanche l’1%”. Luigi Dinon si ricandiderà alle elezioni dopo il flop alle politiche del 2022. L’ex ministro, diventato rappresentante speciale dell’Unione europea per il golfo Persico, ha spiegato che il suo attuale “è totalmente incompatibile con azioni politiche”. “Non sto pensando alla, né in questo momento né per il futuro”, ha sottolineato durante un’Intervista su “In mezz’ora”, in cui ha definito Beppe“una delle figure fondamentali della mia vita passata”. “Non lopiù da tanto tempo ma è anche vero che ilche gli ho voluto è assolutamente invariato”, ha detto del comico genovese, tornato ieri in televisione per ...