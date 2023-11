“Di Lorenzo e Raspadori i primi” | siparietto in conferenza stampa | è successo con Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ritornano i match per le qualificazioni a Euro 2024, il CT della Nazionale italiana Lucianoha parlato in. L’Italia si prepara per una doppia sfida: la prima contro la Macedonia del Nord, a seguire contro l‘Ucraina. Il match contro la Macedonia del Nord è fissato venerdì 17 novembre all’Olimpico di Roma, una sfida assolutamente da vincere per riprendersi il secondo posto nel Gruppo C. Non sarà facile conquistare la vittoria, ma nemmeno impossibile.rivela un retroscena su due giocatori del Napoli Terminato il raduno a Coverciano, il CT Lucianoha parlato in. L’ex allenatore del Napoli ha rivelato un simpatico retroscena su due suoi giocatori dell’attuale Nazionale, ma anche del suo ex Napoli. I due ...