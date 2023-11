Destituita la ministra dell’interno britannica Suella Braverman

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha destituito il 13 novembre la, finita al centro delle polemiche per le sue critiche alla polizia, in un rimpasto di governo che era atteso da settimane. Leggi

Sunak licenzia la ministra dell'Interno Braverman. L'ex premier David Cameron torna al governo e va agli Esteri La ministra degli Interni britannica Suella Braverman è stata destituita dalla carica di ministro degli Interni. Al suo posto è stato nominato l'attuale ministro degli Esteri James Cleverly.

