Denzel Washington sarà Annibale in un nuovo film diretto da Antoine Fuqua

(Di lunedì 13 novembre 2023) L'attorecollaborerà nuovamente con il registain occasione di unsul condottierointerpreteràin unda, progetto che verrà realizzato per Netflix. L'attore e ilmaker hanno già collaborato in occasione di Training Day e i tre lungometraggi del franchise di Equalizer. I primi dettagli del progetto A scrivere la sceneggiatura delsu, il condottiere e politico cartaginese,John Logan, già autore di apprezzati lungometraggi come Il Gladiatore e Aviator. Nel team ...

Da questo punto di vista, lo stesso editoriale aggiunge che prendere un attore diverso, magari puntando su un nome forte (viene ipotizzato persino) sarebbe consigliabile, e che ...

Denzel Washington sarà Annibale in un nuovo film diretto da ... Movieplayer

Gennaro Casillo analizza la chance di Denzel Washington nel GP ... Equos

In occasione dell'uscita in streaming di The Equalizer 3, alcuni YouTuber italiani hanno dedicato un videotributo alla star Denzel Washington.In occasione del lancio della versione digitale di The Equalizer 3 - Senza Tregua, Sony Pictures ha diffuso in rete un nuovo contenuto promozionale.