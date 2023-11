Denis | «Dimarco? Se lo rifacesse ancora non gli verrebbe uguale!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023)ha parlato del super gol realizzato dadurante Inter-Frosinone. L’ex attaccante commenta l’1-0 momentaneo del laterale. EUROGOL ? Germana Leo Vegas News dice la sua sul capolavoro del laterale dell’Inter: «Il gol di? Non penso volesse crossare, ha calciato di collo pieno verso la porta. Ha grande qualità, avendo visto il portiere avanti è stato bravissimo a mettergliela sopra. Poi sono convinto che loaltre volte non gliuguale». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati