Demeter – Il risveglio di Dracula | dove è stato girato?

(Di lunedì 13 novembre 2023)– Ildia Berlino e a Malta. Nello specifico, la capitale tedesca ha ospitato la troupe presso lo Studio Babelsberg AG, in August-Bebel-Straße. 26-53 nella città di Potsdam, mentre nell’isola del Mediterraneo le riprese si sono svolte nella città di Kalkara,la maggior parte del lavoro si è svolto presso il Malta Film Studios in St. Rocco Street, e la città fortificata di Mdina. Partendo da Berlino, il team di produzione ha scelto la capitale della Germania per girare alcune scene chiave, mentre presso lo Studio Babelsberg AG sono state girate la maggior parte delle sequenze all’interno della nave. Per rendere al meglio l’effetto di oscillazione dell’oceano sono state costruite una serie di set sopra un gimbal. Questo ha permesso di rendere ...

... 2 novembre Dragon Ball: la leggenda del drago Shenron : 2 novembre Romancero: 3 novembre The Northman : 7 novembre BTS: Yet to Come : 9 novembre Love Again : 11 novembre" Ildi ...

Demeter - Il risveglio di Dracula: trama, cast e recensione del film ... Gamesurf

Il catalogo film Amazon Prime Video di novembre: da non ... Everyeye Cinema

Ma quello che inizia come un terribile imprevisto avrà conseguenze inaspettate. Demeter - Il risveglio di Dracula Finalmente il 7 novembre arriva su Prime Video una pellicola passata alquanto in ...