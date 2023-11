De Laurentiis | «Napoli appannato | con l’Empoli ha giocato in maniera impropria e improbabile»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 novembre 2023) CALCIO, DE, CONGIOCO IMPROPRIO E(agenzia Dire) «Può capitare di essere un po’ appannati come ieri e giocare incontro». Così il presidente del, Aurelio De, riferendosi alla sconfitta di ieri degli azzurri. Il numero uno del club ha parlato in occasione della tavola rotonda ‘Le nuove prospettive sulla riforma dello sport’, organizzato dallo studio legale Advant Nctm a Roma. CALCIO. DIRITTI TV, DE: AGGIUDICAZIONE FATTA AD ARTE PER LOTITO, FOLLIA (Agenzia Dire) “Pensare di poter fare ad arte per Lotito, che io chiamo ‘Lotrito’, una aggiudicazione dei diritti tv per 5 ...