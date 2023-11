De Blasio Terna | Paese ha bisogno di giovani con passione | positività e fiducia

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Agenzia Vista) Salerno, 13 novembre 2023 "Io sono felice di essere qui oggi perché vedoappassionati che sacrificano parte della loro vita per continuare a studiare. E non è scontato. Sono felicissimo di essere qui perché l'Italia hadicon, con capacità di sacrificarsi, con lae con la", le parole del presidente di, Igor De Biasio, alla presentazione della seconda edizione del Tyrrhenian Lab. L'evento si è svolto in contemporanea negli atenei di Fisciano, Palermo e Cagliari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

