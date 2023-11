DDT | Chris Jericho elogia Konosuke Takeshita | “il cielo suo unico limite”

Leggi su aewuniverse

(Di lunedì 13 novembre 2023) Durante l’evento DDT Ultimate Party 2023, tenutosi a Tokio lo scorso 12 di novembre,ha ottenuto la vittoria contro. Subito dopo l’incontro il wrestler canadese in conferenza stampa hato il suo avversario esprimendo la sua fiducia nel giovane lottatore con queste parole: “Penso che stia guadagnando sempre più fiducia perché ora conosce la sua identità come wrestler, e questo è di fondamentale importanza per ogni giovane atleta, comprendere il proprio ruolo come sportivo, intrattenitore e showman. Questa consapevolezza è ciò che consente di diventare un lottatore di spicco capace di attrarre il pubblico. Ora che sa chi è, comprende il momento giusto per eseguire mosse decisive. Penso che ilsia ilper lui, e lo ...