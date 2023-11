Darmian usato di valore | in Inter-Frosinone fa dimenticare Pavard

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Matteoè uno dei migliori in campo in(2-0). Il 36 nerazzurro sostituisce alla grande Benjamin, fermo ai box dopo l’infortunio contro l’Atalanta. SENZA PENSIERI – L’infortunio di Benjaminsembra quasi passare in secondo piano in casa. Perché in fondo Simone Inzaghi ha delle alternative di livello al francese ex Bayern Monaco. E sebbene molti si aspettassero ancora Yann Bisseck titolare in, il tecnico sceglie di affidarsi all’esperienza di Matteo. E il numero 36 si fa trovare, come sempre, pronto. Arrivando al fischio finale del 2-0 contro i ciociari come uno dei migliori in campo. Con una prestazione da manuale contro l’imprevedibile attacco di Eusebio Di ...