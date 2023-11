Daniele Dal Moro sbrocca dopo la replica di Oriana Marzoli alla sua lettera | “Mi sono messo l’orgoglio nel cul* ma non è bastato”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 13 novembre 2023) E’ di pochi giorni fa la nuova rottura traDal. La venezuelana, intervistata dal programma spagnolo Socialitè ha raccontato la sua versione dei fatti circa la separazione brusca dall’ormai ex fidanzato. Lui, dal suo canto, proprio ieri aveva sorpreso tutti pubblicando una sorta dia cuore aperto, in cui mostrava tutta la sua malinconia e nostalgia nei confronti dima soprattutto del loro amore. Qui, ancora una volta aveva ribadito i suoi forti sentimenti, attribuendo la colpa della rottura propriovenezuelana che, secondo lui, non ricambiava il forte sentimento. A queste parole di amore,ha risposto nel suo canale Broadcast privato su Instagram. Ma a quel punto, ancora una volta, ...