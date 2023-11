Daily Crown | per il suo compleanno Carlo lancia la ' monarchia di servizio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Londra,13 nov. (Adnkronos) - I regali non si fanno mai prima del, ma il giorno stesso o, al massimo e in caso di impedimenti, va bene anche qualche giorno dopo. Ma renon è affatto scaramantico, tanto da essere festeggiato oggi, alla vigilia della festa per i suoi 75 anni, da The Big Issue. Una foto in bianco e nero del sovrano, ritratto da John Rankin Waddell ('Rankin', il fotografo e regista britannico celebre per i suoi scatti a Björk, Kate Moss, Madonna, David Bowie e, naturalmente, alla regina Elisabetta II), campeggia infatti sulla copertina del giornale venduto sulle strade di otto nazioni da persone senza fissa dimora, che ne anticipa il 'Coronation Food Project', l'iniziativa sociale di sua maestà che verrà presentata ufficialmente domani. Il programma, fortemente voluto dacontro lo spreco alimentare ...