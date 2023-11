Curling | Joel Retornaz | “Ci siamo guadagnati il rispetto di tutti e ne siamo orgogliosi”

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’Italia delcontinua a regalare grandi soddisfazioni e può davvero sognare risultati prestigiosi verso i prossimi eventi con in palio le medaglie, tra cui ovviamente i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Il quartetto azzurro composto da, Amos Mosaner, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman ha vinto ieri il secondo Grand Slam consecutivo in avvio di stagione, battendo in finale la squadra del leggendario skip svedese Niklas Edin. Il trionfo al Kioti National di Westville Road (Nuova Scozia, in Canada) rappresenta il terzo titolo Slam assoluto per il Team, dopo le affermazioni al Masters della scorsa annata e più recentemente al Tour Challenge. Un ruolino di marcia impressionante quello della formazione italiana, che ha vinto ben 35 degli ultimi 39 incontri ufficiali ...

