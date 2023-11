Csiszar | «Felice del gol! Tre punti importanti per l’Inter Women»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023)si è resa protagonista in Inter-Pomigliano femminile con un gol che ha riaperto la sfida. Di seguito le dichiarazione rilasciate al termine della partita di Serie A Femminile. LAVORARE DURO – Henriettaè orgogliosa di avere dato il proprio contributo al, che ieri ha ribaltato il match contro il Pomigliano. Intercettata da Inter TV alla fine della sfida la centrocampista dichiara: «Sono tre, soprattutto dopo la sconfitta contro il Como, abbiamo lavorato duramente, siamo rimaste unite e questo è il risultato. La prossima sfida contro la Juventus? Dobbiamo prepararci al meglio, perché sappiamo che non sarà una sfida semplice. Lavoriamo sempre per migliorarci come squadra, anche oggi abbiamo avuto tante occasioni per segnare due gol quindi ...