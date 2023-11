Crozza accusa il Secolo di essere “meloniano” | non li ha mai letti i giornali che esaltano la Schlein?

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’ultima puntata di Fratelli di, andata in onda sul Nove, ha avuto 1.223.000 (share 6.4%): nel monologo di punta, il comico e imitatore Maurizioha preso di mira anche noi deld’Italia. La satira è questa e ci abbiamo riso sopra anche in redazione. Con la sua ormai nota cifra satirica,ha ironizzato sui titoli dedicati da questo giornale al governo Meloni. Mauriziopunge ilfilo-Meloni: tace suifilo-“Tutto quello che fa la Meloni, secondo il, è storico”, ghigna il comico ligure partendo dal titolo dedicato all’accordo con l’Albania sui migranti. Per poi mostrare altri articoli del nostro sito che produce centinaia di contenuti ogni giorno. Davanti a una produzione ...