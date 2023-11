Cristiano Malgioglio | pace fatta con Mahmood | “Sono come una tigre”

(Di lunedì 13 novembre 2023) Solo qualche giorno fa,era andato su tutte le furie per il nuovo brano di. Il motivo? Il titolo è lo stesso di un suo storico pezzo: Cocktail d’amore. In quell’occasione, il noto paroliere aveva invitato il cantante a cambiare lavoro perché non possedeva creatività ma sapeva solo imitare. N’è scaturito un putiferio sul web, ma ora Rosario Fiorello ci ha messo il suo zampino con Viva Rai Due. Ospite il cantante, il mattatore siciliano l’ha messo in contatto concon? L’ultimo brano diha fatto letteralmente inferocire, il quale si era detto davvero deluso dalla scelta del suo ...

fiorello mahmood Pace in diretta tra Mahmood enella puntata di Viva Rai2! in onda il 13 novembre alle 7.00, in diretta su Rai2. Fiorello ha accolto il super ospite Mahmood e composto in diretta il numero di, che ...

A "Viva Rai2!" la pace tra Malgioglio e Mahmood: «Ma non lo ascolto mai» - Il video Open

Fiorello fa da pacere tra Mahmood e Malgioglio: perché i due artisti avevano litigato ilGiornale.it

Pace fatta tra Mahmood e Malgioglio grazie a Fiorello a Viva Rai2!. Lo showman colpisce ancora, dopo aver fatto da paciere tra Francesco Totti e Luciano Spalletti.Harry porterà a processo il noto giornale reo di aver utilizzato contro di lui dei mezzi illegali per poter fare scandalo. Con lui altri nomi famosi. Sembra proprio che per Harry i guai non finiscano ...