Così il maschio ha perso il suo posto nel mondo Libri e idee per aiutarlo a ritrovare la bussola

(Di lunedì 13 novembre 2023) Trecentomila riservisti israeliani e i corpi speciali sono da giorni e giorni nel labirinto di Gaza. Per pessimistica assonanza, ricordano i trecento guerrieri spartani che serrano le fila dietro i loro scudi, pronti a morire. Prima dell’inizio dell’operazione, il premier Netanyahu (politicamente morto, dicono tutti) incitava i soldati a dimostrare di essere i “leoni” che sono. Sempre nelle stesse ore, migliaia di manifestanti nelle piazze di tutto ilgridano la loro rabbia e il loro odio verso gli israeliani, ancorché vittime del terribile pogrom del 7 ottobre. Mai come in questa infausta congiuntura storica si rivela il volto crudele e feroce dell’uomo in guerra, in una contrapposizione che ha il sapore di conflitti biblici, primordiali. E’ l’uomo soldato l’immagine maschile dominante che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi, il soldato supertecnologico ...