Cos’è Tencent e in che modo favorirà il ritorno di Meta in Cina

(Di lunedì 13 novembre 2023) Quando parliamo di Big Tech, per una sorta di analisi selettiva della realtà, siamo sempre portati a pensare ai giganti del settore che hanno la propria sede negli Stati Uniti. In realtà, in Oriente, sono diverse le società che, per volumi d’affari e innovazione tecnologica, sono estremamente competitive e occupano una porzione di mercato incredibilmente ampia. Non fosse altro perché la platea a cui si rivolgono è fortemente attiva e radicata sul territorio di riferimento., il colosso dei videogame, è una holding che da diverso tempo domina – nel suo settore – il mercato interno ed esterno. Difficile dare una sola dimensione alla sua struttura, dal momento che l’azienda si occupa di piattaforme social network, intrattenimento, musica, e-commerce, videogames, sistemi di pagamento e servizi FinTech, smartphone, e sistemi di artificial intelligence generativa. ...