Cos’è il triangolo di Pikler e perché aiuta lo sviluppo dei bambini

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ogni bambino potrà imparare, con i suoi tempi, a muoversi, e potrà farlo solo se l’adulto gli fornirà spazi e strumenti idonei per spronarlo senza però decidere per lui. La teoria di dover seguire il piccolo, permettendogli di muoversi liberamente, è opera dalla pediatra ungherese Emmie risale agli anni ’30. Il movimento autonomo, da fare in casa o come gioco all’aria aperta, è alla base del concetto dima anche di Maria Montessori. Attraverso il movimento, interpretato individualmente da ogni singolo bambino, il piccolo potrà esprimersi, prima ancora che con il linguaggio. È questo, infatti, il suo primo mezzo di comunicazione. Per questo motivo la dottoressa Emmiha inventato uno strumento che, per l’appunto, si chiamadi. Vediamo meglio, ...