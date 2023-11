Cosa insegna il blitz antimafia tra Palermo e New York Scrive Mayer

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 novembre 2023) Una recentissima operazione di polizia coordinata trae Newcontro il clan Gambino ha riportato alla memoria la grande inchiesta sulla Pizza Connection condotta da Giovanni Falcone, la cui rilevanza è stata ricordata nel 2022 da Louis Freeh, ex capo del Fbi. Riflettere attentamente sull’esperienza del passato offre spunti preziosi per elaborare, innanzitutto sul piano politico, una strategia di medio e lungo periodo. Di Falcone si ricorda spesso l’espressione “follow the money”. A tal proposito, resta il rammarico che una parte di questa sua intuizione investigativa si sia arenata. Molti risultati sono stati ottenuti riguardo al riciclaggio dei profitti illeciti della mafia per il traffico di armi, droga, estorsioni e altri gravissimi reati. Per una serie di circostanze concomitanti, non è stato possibile raggiungere risultati ...