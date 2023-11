Cortellesi inarrestabile | ‘C’è ancora domani’ sfiora i 13 milioni al box office

(Di lunedì 13 novembre 2023) Continua la marciadial boxitaliano: per il terzo weekend di fila, l’esordio alla regia di Paolaha ottenuto il primato degli incassi guadagnando nel fine settimana altri 4.501.776 di euro endo i 13di euro totali (12.935.171). Impressionante la media copia del film – 7.078 euro – che diventa uno dei maggiori incassi cinematografici in Italia dal 2021, sopra La sirenetta, secondo quanto riporta il sito specializzato cinematografo.it. Debutta al secondo posto del botteghino ‘The Marvels’ con 1.585.950 euro (media di 3.975 e un totale, con gli incassi di mercoledì 8 novembre, pari a 1.868.351). Terzo l’horror ‘Five Nights at Freddy’s’, con 876.813 euro (media di 2.415 e un totale di ...

Continua la marciadi C'è ancora domani al box office italiano: per il terzo weekend di fila, l'esordio alla regia di Paolaha ottenuto il primato degli incassi guadagnando nel fine settimana ...

Box office Italia, Cortellesi inarrestabile: 'C’è ancora domani' sfiora i 13 milioni di incassi Adnkronos

Box Office Italia: C'è ancora domani è inarrestabile, Paola Cortellesi ... Best Movie

Christmas Market in Hannover's Old Town: su Adnkronos.Com trovi notizie online sempre aggiornate e le ultime news su Christmas Market in Hannover's Old Town ...3' di lettura 13/11/2023 - Indiscusso maestro del teatro europeo Antonio Latella firma la regia de La locandiera al Teatro Rossini di Pesaro dal 16 al 19 novembre e al Lauro Rossi di Macerata il 21 e ...