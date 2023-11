Corriere dello Sport – sarà l’esordio alla guida di un club di B

Leggi su justcalcio

2023-11-13 COMO – Cesc Fabregas è pronto a iniziare la sua carriera da tecnico sulla panchina del Como,con cui ha chiuso la carriera da calciator in Serie B. Manca ancora l'ufficialità, ma i lariani hanno esonerato Moreno Longo e deciso infatti di affidare la squadra al 36enne ex centrocampista spagnolo. Como, panchina affidata a Fabregas La notizia è un fulmine a ciel sereno, almeno apparentemente, perché la squadra sta comunque attraversando un buon periodo di risultati e rendimento. E pur essendoci nei progetti societari a lungo termine quello di dare a Fabregas un ruolo più importante di quello ricoperto in questo inizio di stagione (allenatore della Primavera), non ci si attendeva una decisione così proprio adesso. Nessun commento al momento da parte del Como ...