Corea del Sud-USA- Giappone | pronto un sistema di rilevamento congiunto per contrastare i missili della Corea del Nord

Mammut si espande ulteriormente in Asia: il noto marchio elvetico di articoli sportivi e di montagna ha annunciato l'entrata sul mercato dellaSud, dopo essere gi sbarcata con successo, secondo l'azienda in Cina e in Giappone. Nel paese con capitale Seul i prodotti saranno commercializzati attraverso il distributore locale Creas F&...

Corea del Sud-Usa, i ministri della Difesa Shin e Austin discutono di “strategia di deterrenza su misura” Agenzia Nova

Mattarella a Seoul, iniziata la visita in Corea del Sud Il Sole 24 ORE

L'impianto dedicato ai veicoli elettrici sarà il primo nuovo stabilimento di Hyundai in Corea in 29 anni, dopo l'apertura dello ... Seguendo la strategia di decarbonizzazione del Gruppo coreano, il ...Nelle scorse settimane, WB Games ha pubblicato Gotham Knights su Xbox Game Pass e PlayStation Plus, una mossa questa che ha aiutato ad aumentare la player base del gioco, in particolar modo su Xbox, ...