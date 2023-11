Coppia di giovani scomparsa nel nulla | “Lui non aveva accettato la fine della relazione”

(Di lunedì 13 novembre 2023) C’è forte apprensione per il destino di unadinelin Veneto. Da sabato sera, infatti, non si hanno più notizie di due 22enni: Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, l’ex fidanzatoragazza. Dei due si sono perse le tracce e anche i loro telefoni cellulari risultano irraggiungibili. Giulia è originaria di Vigonovo, in provincia di Venezia. Mentre Filippo è di Torreglia, in provincia di Padova. La lorosarebbe finita nell’agosto scorso, ma pare che i due fossero rimasti in buoni rapporti. Si teme però un gesto drammatico da parte del ragazzo che non avrebbelaloro storia d’amore.Leggi anche: Trovato morto Giannardo Acca, era scomparso da 22 giorni a Sassari Urgente: ...

Paura per la scomparsa di due ragazzi veneti. Da sabato sera non si hanno più notizie di due 22enni, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, ex fidanzato della ragazza. Isono spariti e i loro cellulari risultano spenti. La ragazza è di Vigonovo, in provincia di Venezia, mentre lui è di Torreglia, in provincia di Padova. Entrambi sono studenti di Ingegneria all'...

Rapina ad una coppia di anziani con calci e pugni: misure cautelari ... 055firenze

Grossisti dell'hashish a 19 e 22 anni, la coppia di fidanzati che riforniva gli spacciatori RomaToday

Matteo Stoppa, Marco Pompetti e Davide Veroli. Fra i giovani arrivati in estate, loro tre hanno ormai completato il percorso di apprendistato e inserimento. Possono e devono crescere ancora – è normal ...Agenti immobiliari in sfida, humor e tutte le strategie più collaudate per trovare la casa perfetta da Nord a Sud, senza limiti regionali ...