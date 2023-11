Coppa Italia Serie C | il programma degli ottavi di finale

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) LaC ha ufficializzato ildidi. Nel Gruppo A si sfidano Vicenza e Triestina. Lucchese-Juventus Next Gen, Entella-Pontedera nel Gruppo B insieme a Cesena Rimini. Pescara-Latina e Cesena Rimini nel Gruppo C. Nel Gruppo D Catania-Crotone, Avellino-Juve Stabia e Padova Lumezzane. Le sfide si giocheranno tra il 28 e il 30 novembre. Martedì 28 novembre GRUPPO A Vicenza – Triestina ore 21 GRUPPO B Lucchese – Juventus Next Gen ore 16.15, Entella – Pontedera ore 18 GRUPPO C Pescara – Latina ore 18, GRUPPO B Cesena – Rimini ore 21 Mercoledì 29 novembre GRUPPO D Catania – Crotone ore 18.30, Avellino – Juve Stabia ore 18.30 Giovedì 30 novembre Padova – Lumezzane ore 18 SportFace.